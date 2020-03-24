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Vivense Collectıon'ın İkonik Tasarımı: Merlin

Hyper soft süngeri, insan anatomisine uygun oturum ölçüleri ve yayları sayesinde konforu ekstra artan yeni Merlin ile tanışın.

14 modülü sayesinde dilediğiniz ölçüde ve stilde tasarlayabileceğiniz yeni Merlin, adaptasyonu yüksek bir oturma alanı vadediyor.

Naturel, ceviz ve siyah metal ayak seçenekleriyle yaşam alanınızın sitiline en uygun Merlin şimdi Vivense'de.

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Silva Halı

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Yemek Odası/Mutfak

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8.499 TL 'den

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10.000 TL 'den

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Vivense Uygulamasına Özel Fırsatlar

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Vivense uygulamasına özel 6.000 TL ve üzeri tüm alışverişlerde 400 TL sepet indirimi!

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İÇ MİMARLIK HİZMETİ

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