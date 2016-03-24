- oturma odası
- Yemek Odası
- Yatak Odası
- MUTFAK
-
çocuk + genç
- ANTRE + DOLAP
- HALI
- AYDINLATMA
- DEKORASYON
Bu formu doldurup onaylayarak Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Vivense” olarak anılacaktır.) reklam, ilan, kampanya ve benzer faaliyetler hakkında tarafıma bilgilendirme yapılmasına ve tarafıma bu bağlamda ticari elektronik ileti gönderilmesine 6563 Sayılı Kanun uyarınca onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. Verdiğim onayı iptal etmek istersem, bu durumu Vivense’nin iletişim kanallarından biri aracılığıyla Vivense’yi bildirebileceğim konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.
Ayrıca yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Vivense’ye bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Vivense tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Vivense tarafından işlenip veri işleme amacına uygun olarak 3. kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.
Vivense işbu Kullanım Koşulları hükümleri çerçevesinde ve Vivense.com’a ilişkin hizmetlerin ifası amacıyla ve Vivense.com üzerinden Kullanıcılara yönelik bir satış işlemi gerçekleştirmesi halinde kurulan ticari ilişkinin ve ürün ile hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda, Kullanıcılara ait kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, işleme, değiştirme, yeniden düzenlenme ve iş bağlantıları ve ticari ilişki içerisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi adına işleyebilecektir. Bu kapsamda 24.03.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu kapsamında yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kullanıcıların KVKK hakkında Aydınlatma Metni’ni detaylı bir şekilde okuyarak Vivense tarafından sunulan açık rıza metnine onay vermeleri gerekmektedir.
HEDİYE REHBERİTümünü Keşfet >
4790 TL
3990 TL
5240 TL
3690 TL
349 TL
249 TL
1399 TL
649 TL
2290 TL
1890 TL
199 TL
139 TL
319 TL
199 TL
2240 TL
1599 TL
2190 TL
1690 TL
1369 TL
949 TL
399 TL
279 TL
4640 TL
3290 TL
1790 TL
1490 TL
109 TL
49 TL
499 TL
349 TL
219 TL
99 TL
Vivense’de yeni misin?
ÜYE OL
Zaten üyeyim
GİRİŞ YAP
SİPARİŞ TAKİBİ